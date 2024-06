Déploiement d’un F-22 Raptor américain pour des manœuvres aériennes Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont organisé, hier, des exercices aériens conjoints au-dessus de l’est de la péninsule. C’est ce qu’a annoncé l’armée de l’air sud-coréenne.Ces manœuvres ont impliqué une trentaine d’avions de combat. Parmi lesquels le chasseur furtif F-22 Raptor et le F-16 de l’US Air Force, le F-35A ainsi que le KF-16 de l’armée de l’air sud-coréenne.C’était un entraînement d’interception aérienne. Il consistait plus précisément à retarder des attaques ennemies prévues ou à éliminer ces menaces en frappant à l’avance leur point de départ. Lors de l’opération d’hier, les KF-16 et les F-16 se faisaient passer pour des appareils ennemis. Et le F-22 et les F-35A, eux, ont mené des opérations visant à les intercepter.Ces exercices ont eu lieu dans le cadre des manœuvres aériennes « Buddy Squadron », que les deux alliés ont entamées lundi pour cinq jours dans les bases de Cheongju et de Chungju, dans le centre du territoire sud-coréen.Jamais un F-22 Raptor américain n’avait auparavant participé à cet entraînement d’envergure organisé depuis 1997.A noter également qu’il s’agit de son deuxième déploiement dans la péninsule cette année. Le premier date du 16 mai.