Moscou demande à Séoul de revoir sa politique de confrontation

Photo : YONHAP News

Moscou durcit le ton face à Séoul, tandis qu’il opère un rapprochement avec Pyongyang.Un communiqué de presse publié sur le site web du ministère russe des Affaires étrangères en témoigne. Ce document l’a été après un entretien, hier à son siège, entre son numéro deux, Andreï Roudenko, et l’ambassadeur de Corée du Sud, basé dans le pays, Lee Do-hoon.Le haut diplomate russe a alors mis en avant le fait que le gouvernement de Séoul devait reconsidérer sa « politique de confrontation » suscitant des tensions dans la péninsule, et chercher, à la place, des moyens efficaces pour atteindre la paix, la stabilité et la réconciliation en Asie du Nord-est.Le pays de Poutine a également rejeté sur Séoul la responsabilité de la rupture d’une coopération constructive bilatérale de plusieurs décennies. Et d’ajouter ne pas pouvoir accepter les propos anti-russes récemment tenus par de hauts responsables de l’administration de Yoon Suk Yeol. Ceux-ci avaient déclaré ne pas écarter la possibilité de fournir des armes à l’Ukraine. Et ce, en réaction à l’accord de partenariat stratégique global, signé entre les dirigeants russe et nord-coréen, le 19 juin, à Pyongyang.Le même jour, la porte-parole de la diplomatie russe a, elle aussi, déclaré que si la Corée du Sud livrait à Kyiv des armes létales, elle serait confrontée à de graves conséquences.Maria Zakharova a, en outre, enjoint au gouvernement de Séoul de s’affranchir de sa dépendance « effrénée » vis-à-vis de Washington.Le gouvernement sud-coréen y a fortement réagi. La voix du ministère des Affaires étrangères a averti Moscou qu’il ne devrait pas commettre d'erreur afin de « ne pas produire un résultat irréversible » dans les relations bilatérales.Lors d’un briefing aujourd’hui, Lim Soo-seok a ajouté souhaiter que la Russie ne compte plus sur la Corée du Nord et se mette à la hauteur d’un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.