Washington s’oppose à l’éventuel envoi de soldats nord-coréens dans les régions ukrainiennes occupées par Moscou

Photo : YONHAP News

Le gouvernement américain a clairement manifesté son opposition à l’éventuel envoi de militaires nord-coréens dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, comme la ville de Donetsk. Une possibilité mise en lumière après la récente conclusion du traité russo-nord-coréen de partenariat stratégique global.C’est le porte-parole du département d’Etat qui en a fait part hier, lors d’un point presse. De fait, Matthew Miller a affirmé que son pays continuait de se préoccuper du rapprochement Pyongyang-Moscou. Et d’ajouter que Donetsk fait partie de l’Ukraine, et non de la Russie.Certains experts évoquent la possibilité que des troupes nord-coréennes soient mobilisées pour les travaux de reconstruction des régions ukrainiennes conquises et annexées par la Russie, telles que Donetsk, Kherson ou encore Zaporijjia.