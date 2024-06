Colis internationaux : le service « K-Packet » s’étend aux particuliers

Photo : KBS News

Bonne nouvelle pour tous ceux qui envoient des colis à l’international. À partir du 1er juillet, la poste va offrir aux particuliers le service « K-Packet », permettant d'envoyer des petits colis de moins de 2 kg à tarifs réduits vers 19 pays. Parmi ceux-ci notamment, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon ou encore la Chine. Ce service, initialement destiné aux entreprises, est maintenant accessible aux particuliers pour répondre à l'augmentation des transactions internationales de biens d'occasion.Concrètement, les utilisateurs peuvent s'inscrire facilement en ligne ou via une application mobile et envoyer leurs colis depuis n'importe quel bureau de poste. Les envois sont traçables, mais livrés sans signature, directement dans la boîte aux lettres du destinataire.De plus, la poste prévoit des réductions sur les envois EMS pour les particuliers, avec des baisses de tarifs pour la Chine, le Chili, Singapour et la Thaïlande, là aussi à partir du 1er juillet.