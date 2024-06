SEVENTEEN nommés ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO

Photo : YONHAP News

SEVENTEEN devient le premier groupe de K-pop à être nommé ambassadeur de bonne volonté pour la jeunesse de l'UNESCO. Le boys band a en effet reçu, hier matin au siège de l’UNESCO, le certificat de nomination de son titre. C’est ce qu’a annoncé l’agence du groupe, Pledis Entertainment.Dans leur discours, les membres ont déclaré : « Grâce à l'amour que nous envoient les Carats [nom de leur fandom], nous avons pu établir des liens forts et un sentiment d'appartenance avec la jeune génération du monde entier. Pour rendre la force que nous avons reçue, nous continuerons de nous exprimer pour créer une communauté mondiale fondée sur l'affection et le soutien mutuels ».S'adressant plus précisément à la jeune génération, ils ont ensuite ajouté : « Qu'ils soient petits ou grands, bruyants ou silencieux, traditionnels ou innovants, personnels ou publics, tous vos rêves sont importants. Ne laissez personne, y compris vous-même, les sous-estimer ».À l'occasion de cette nomination, les 13 garçons ont annoncé faire un don d'un million de dollars pour lancer conjointement avec l'UNESCO le programme « Global Youth Grant Scheme », programme de subventions mondiales pour la jeunesse.En août 2022 déjà, SEVENTEEN avait signé un accord de coopération avec la Commission coréenne de l'UNESCO et participé à la campagne « Going Together ». Son objectif : réduire la fracture de l’enseignement et susciter l'intérêt des jeunes pour une éducation tournée vers le développement durable. Cette initiative soutient des projets éducatifs au Malawi, en Afrique, et la construction de deux centres de soutien éducatif au Timor oriental.En novembre dernier, le boys band avait également prononcé un discours et performé lors du 13e Forum de la jeunesse qui s'est tenu au siège de l'UNESCO à Paris.