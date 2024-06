JSC : la Corée du Nord a lâché 180 nouveaux ballons vers le Sud

Photo : KBS News

La Corée du Nord a envoyé vers le Sud une septième salve de ballons poubelles dans la nuit de mercredi à jeudi.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé en avoir repéré environ 180, jusqu’à 9h, ce matin. Pas moins de 70 d’entre eux sont tombés et ont été retrouvés principalement à Séoul et dans le nord du Gyeonggi, qui l’entoure, a-t-il ajouté.Le royaume ermite poursuit cette campagne pour le troisième jour consécutif depuis lundi. Il avait fait s’envoler 350 aérostats et 250, respectivement lundi et mardi, en y attachant des sacs en plastique remplis d’ordures.Selon le JCS, les ballons largués la nuit dernière contiennent pour la plupart des morceaux de papier de qualité médiocre, de même taille et de même format. Les résultats de leur analyse menée jusqu’à présent montrent qu’il n’y a pas de substance dangereuse pour la sécurité.Chose inquiétante pourtant : les déchets contenus dans les sacs pèsent environ 10 kg. Des accidents peuvent donc survenir en cas de chute soudaine des ballons.A propos de l’éventuelle reprise de la diffusion de messages par haut-parleurs en direction du Nord, en réponse à l’envoi des aérostats, le JCS s’est déclaré prêt à le faire immédiatement. Mais il se veut flexible, expliquant que cela dépendrait de l’attitude de Pyongyang.