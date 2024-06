Plus de 120 familles de victimes étrangères d’accidents du travail demandent des compensations chaque année depuis 2020

Photo : KBS News

Alors que 18 travailleurs étrangers ont trouvé la mort dans l'incendie de l'usine de batteries au lithium Aricell à Hwaseong, dans la province de Gyeonggi, il a été révélé que les demandes de compensations des familles de victimes étrangères d’accidents de travail avaient dépassé, tous les ans depuis 2020, les 120 cas.Entre janvier et mai 2024, 59 dossiers ont déjà été enregistrés, dont 40 ont été approuvées, selon les données rendues publiques, aujourd'hui, par le ministère de l'Emploi et du Travail. Conformément à la loi relative aux compensations des accidents de travail, les familles des victimes peuvent recevoir un certain nombre d’allocations si leur réclamation est jugée valable par une commission dédiée.Dans le détail, en 2023, 131 demandes ont été enregistrées et 101 ont été approuvées. En 2022, il y a eu 141 demandes, dont 109 approuvées. Enfin en 2020, le ministère a reçu 127 demandes, et en a approuvé 112.Il est à noter que les accidents mortels au travail se produisent, le plus souvent, dans des petites entreprises de moins de 50 employés. En termes de nationalité ensuite, les décès les plus nombreux concernent les Chinois d'origine coréenne. Cette année, les concernant, 27 demandes ont été déposées et 16 ont été approuvées. Viennent ensuite, dans ce triste classement, les Chinois et les Vietnamiens.