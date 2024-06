Incendie à Hwaseong : les autorités avaient déjà alerté l’entreprise à propos des risques de feu

Photo : YONHAP News

Est-ce un nouveau drame qui aurait pu être évité ? Trois jours après l’incendie déclenché lundi dans une usine de batteries au lithium à Hwaseong, au sud de Séoul, on a appris que les pompiers avaient déjà mis en garde l’entreprise concernée contre un tel risque.En effet, les autorités compétentes avaient effectué, le 28 mars, un contrôle régulier sur l’établissement. Puis, elles avaient averti celui-ci que l’explosion des cellules de batteries dans ses trois bâtiments brûlés lundi pourrait provoquer d’importantes pertes humaines.Et le 5 juin, leur personnel s’était de nouveau rendu sur place pour donner des conseils utiles afin de prévenir tout incendie.Pour le moment, on ignore si le fabricant des batteries, Aricell, a pris les mesures nécessaires en les suivant. La Police poursuit son enquête pour en savoir plus. Dans le cadre de cette investigation, elle a perquisitionné cinq usines de l’entreprise, dont toutes les activités ont été suspendues hier matin.Le ministère de l’Emploi et du Travail, lui, continue d’interroger trois des responsables de celle-ci, en les soupçonnant d’avoir enfreint la loi visant à sanctionner les patrons d’entreprises en cas d’accidents de travail graves au sein de leurs établissements.Une enquête distincte va s’ouvrir sur des soupçons, selon lesquels la société incriminée avait employé des travailleurs immigrés illégaux.Rappelons que la catastrophe a fait 23 morts, dont 17 Chinois, et huit blessés. L’autopsie de toutes les victimes est à présent terminée et 17 d’entre elles ont été identifiées pour le moment.