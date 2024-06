Numerus clausus en médecine : début du débrayage des professeurs de Severance

Photo : KBS News

Suite de l’épreuve de force entre le gouvernement et le monde médical autour de la hausse du nombre d'étudiants en médecine.Ce jeudi, les médecins contestataires du CHU de Yonsei, appelé aussi Severance, et de ses deux établissements affiliés, ont commencé à refuser de soigner leurs patients. Et ce, pour une durée indéterminée. Cela dit, leurs collègues dans les filières jugées indispensables continuent de prodiguer des soins. Elles concernent notamment les urgences, les malades hospitalisés ou en soins intensifs, les dialyses ou encore les accouchements.L’exécutif regrette leur débrayage et les appelle à revenir sur leur décision pour reprendre leurs blouses.Après les praticiens de Severance, ce sera au tour de ceux de l’hôpital Asan de leur emboîter le pas. Et ce, à partir du 4 juillet.