Première réunion des ministres de l’Industrie sud-coréen, américain et japonais à Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de l’Industrie a retrouvé, hier, à Washington, ses homologues américain et japonais. Et c'était la première fois qu'ils se réunissaient. Leur rencontre fait suite à un accord auquel sont parvenus les dirigeants des trois pays lors d’un sommet tripartite à Camp David en août 2023. Ceux-ci se sont alors engagés à l’organiser régulièrement.Les chaînes d'approvisionnement et les préoccupations commerciales des trois partenaires ont été au cœur de leur conversation d’hier.A l’issue des discussions, Ahn Duk-geun, Gina Raimondo et Ken Saito ont publié une déclaration commune. Le texte fait état notamment d’un objectif conjoint de leurs pays. Il s’agit de dynamiser le développement des nouvelles technologies clés en mettant en valeur leur mécanisme, et de renforcer la sécurité économique et la résilience.Les trois parties ont aussi réaffirmé que leur priorité numéro un était de travailler en plus étroite collaboration pour élargir la résilience des chaînes d'approvisionnement dans les secteurs essentiels, comme ceux des puces électroniques et des batteries.Elles ont également convenu de travailler main dans la main pour le contrôle des exportations de hautes technologies, pour l’utilisation sûre de l’intelligence artificielle ou encore pour l’application du Cadre économique pour l’Indopacifique (IPEP), entre autres.