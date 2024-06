Parlement : fin de l’élection des présidents des commissions permanentes

Photo : KBS News

Quatre semaines après l’ouverture de la nouvelle législature, l’Assemblée nationale a finalement élu, aujourd’hui, l’un de ses deux vice-présidents et les chefs de sept de ses 18 commissions permanentes. Des postes réservés au Parti du pouvoir du peuple (PPP).La formation présidentielle a accepté ces postes après de longues tergiversations, et face à l’occupation qu’elle jugeait « unilatérale » des présidences des 11 autres commissions, dont trois très plébiscitées.Joo Ho-young a ainsi été élu au fauteuil de vice-président du Parlement. Il avait remporté le scrutin d’avril pour un sixième mandat.Les travaux de l’Assemblée semblent désormais se dérouler comme programmés. Le 5 juillet, la cérémonie du coup d’envoi de la législature est prévue. Le représentant du groupe parlementaire du Minjoo, la principale force de l’opposition, s’exprimera le 8 juillet à la tribune de l’Hémicycle. Ce sera au tour de son homologue du PPP de faire de même le lendemain.Et les séances de questions au gouvernement auront lieu entre le 2 et le 4 juillet.