Près de 7 sud-Coréens sur 10 seraient pour la possession de l’arme nucléaire

Photo : KBS News

Près de sept sud-Coréens sur dix serait « pour » le fait de posséder l’arme nucléaire. C’est ce que révèle une enquête que l’Institut coréen pour la réunification (KINU) a menée entre les 18 avril et 16 mai derniers auprès de 1 100 adultes.Selon les résultats rendus publics jeudi, 64,3 % des personnes interrogées pensent que le renforcement des sanctions économiques contre la Corée du Nord ne serait pas efficace pour l’inciter à abandonner son programme atomique. Et 66 % des sondés sont donc favorables à l'idée selon laquelle Séoul dispose de ses propres armes nucléaires, si Pyongyang n'abandonne pas son arsenal dans le domaine.D’après les analyses du KINU, ce chiffre de 66 % est le plus élevé depuis 2021 (71,3 %). A noter aussi que cette étude a été réalisée avant la visite du président russe Vladimir Poutine au nord du 38e parallèle. Avant la signature de l’accord de partenariat stratégique entre les deux alliés donc.Ce sondage a été mené avec un niveau de confiance de 95 %. La marge d’erreur est de 3,1 points.