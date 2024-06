Météo : un week-end arc-en-ciel pour la fin juin

Photo : YONHAP News

En ces derniers vendredi et week-end du mois de juin, le temps s’annonce mitigé au pays du Matin clair. Ce matin, du soleil est au rendez-vous sur tout le territoire. Cependant, quelques gouttes sont à prévoir dans l’après-midi aux alentours d’Andong, d’Ulsan et de Daegu. Demain, la pluie sera de la partie dans la matinée dans le Jeolla et sur l’île méridionale de Jeju, et s’étendra au reste du pays dans la seconde moitié de journée. Enfin, après-demain, il va pleuvoir, avec possiblement quelques éclaircies de manière éparse tout au long de la journée.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 24°C à Séoul tout comme à Gangneung. Il fait 18°C à Andong, 22°C à Daegu et entre 20 et 23°C sur la côte sud. Il fait aussi 23°C à Suwon et Jeonju. Dans la seconde partie de journée, il fera 33°C dans la capitale, 31°C à Gangneung et 32°C dans les régions intérieures, avec une côte sud qui enregistre encore les minimales, entre 26 et 28°C.Samedi, au réveil, il fera entre 21 et 22°C dans tout le pays. L’après-midi, malgré la pluie, les températures seront similaires à celles d’aujourd’hui.Enfin, dimanche, la pluie rafraîchira quelque peu l’air. Le matin, il fera 22°C à Séoul et Suwon, et 23°C de Busan à Mokpo. Il faudra compter environ 24°C dans le Jeolla et entre 23 et 24°C dans les régions intérieures. L’après-midi, la maximale sera pour Daegu avec 31°C. Il fera 26°C sur la côte sud et 28°C dans la capitale, tout comme à Chuncheon, Cheongju et Gangneung.