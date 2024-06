Salaire minimum : aucune conclusion trouvée avant la date limite légale

Photo : KBS News

La Commission du salaire minimum a tenu, hier après-midi, sa sixième réunion plénière au complexe gouvernemental de Sejong. Et ce, pour discuter de l’application différenciée de la rémunération minimum par secteur, revendiquée par le patronat. Cependant, en raison de divergences d’opinions quant à la mise en œuvre du vote, exprimées par le syndicat, la commission n’a pas pu parvenir à une conclusion.Lors de cette rencontre, le patronat a souligné que l’augmentation rapide et uniforme du smic sur une courte période avait considérablement réduit la capacité d’absorption du marché du travail. Avant d’ajouter que le revenu minimum en Corée du Sud représente déjà 65,8 % du salaire médian en 2023. Ce chiffre dépasse le plafond approprié de 60 % de la rémunération médiane. Le patronat a donc demandé de changer la pratique d’augmentation uniforme du smic sans distinction de secteur. Il a ainsi réclamé une application différenciée dans des domaines tels que la restauration, le transport en taxi et les chaînes de supérettes de proximité.En revanche, le syndicat a affirmé que cette différenciation allait à l'encontre de l'objectif et de l'esprit de la loi sur le salaire minimum, qui vise à assurer la stabilité de vie des travailleurs à bas revenus. Avant d'ajouter que sa mise en œuvre plongerait la société sud-coréenne dans un cercle vicieux de nouvelles discriminations.La commission prévoit de procéder à ses délibérations selon l'ordre suivant : l'unité de décision du montant du salaire minimum, l'application différenciée par secteur, et enfin, le niveau minimum. Cependant, en raison des divergences d’opinions, elle n’a pas encore commencé à discuter du niveau concret des revenus jusqu’à hier, qui était la date limite légale pour les délibérations. Elle envisage donc de tenir deux autres réunions la semaine prochaine pour poursuivre ses discussions.