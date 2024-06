Dialogue sur les chaînes d'approvisionnement : la 2e édition se tient à Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie et son homologue américaine ont tenu, hier, à Washington, le « 2e Dialogue sur les chaînes d'approvisionnement et l'industrie entre la Corée du Sud et les États-Unis (SCCD) ».Ahn Duk-geun et Gina Raimondo ont discuté de la collaboration sectorielle et ont abordé des sujets tels que les semi-conducteurs, la résilience des chaînes d'approvisionnement et des industries de pointe, le contrôle des exportations à double usage, les technologies de la santé, ainsi que l'économie numérique.En particulier, concernant le contrôle des exportations, les deux ministres ont convenu de la nécessité de protéger les technologies essentielles et émergentes de leurs pays contre les nations menaçant la paix et la sécurité. Ils se sont ainsi engagés à continuer leur collaboration. De plus, ils ont décidé de poursuivre les discussions pour approfondir la coopération bilatérale dans le domaine des minéraux critiques.Le SCCD, canal de coopération sur l'industrie de pointe et la chaîne d'approvisionnement, a été créé et convenu à l'occasion de la visite de Joe Biden au pays du Matin clair en mai 2022. Sa première réunion s'était tenue en avril 2023.