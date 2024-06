Tendances des activités industrielles : « triple » baisse en mai

Photo : YONHAP News

En mai, la production, la consommation et les investissements en Corée du Sud ont tous diminué par rapport au mois précédent. C’est la première fois depuis juillet 2023 que ces trois secteurs régressent simultanément.Selon les « Tendances des activités industrielles en mai 2024 », publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice de la production pour l’ensemble de l’industrie en mai dernier a diminué de 0,7 % par rapport à avril pour s’accrocher à 113,1. Par secteur, la production des industries minière et manufacturière a baissé de 1,2 %. Malgré la hausse de la production dans le domaine des semi-conducteurs, celle dans les équipements mécaniques et l'automobile a reculé. La production dans les services, elle, s’est également réduite de 0,5 %.Quant à l’indice des ventes au détail, qui reflète les tendances de la consommation, il a régressé de 0,2 %. Les ventes au détail ont ainsi enregistré une baisse pour le deuxième mois consécutif. Cette diminution est attribuée principalement à la diminution des ventes de biens semi-durables tels que les vêtements.Quant aux investissements dans les équipements, ils se sont réduits de 4,1 %, avec une réduction notable dans ceux relatifs aux transports. La valeur des travaux de construction achevés, elle, a également connu une baisse de 4,6 %.Par ailleurs, la fluctuation cyclique des indices composites, qui montre la conjoncture économique actuelle, a baissé de 0,6 point par rapport à avril pour s'établir à 98,8. Celle des principaux indices, qui est un indicateur prévoyant la situation économique à venir, a également baissé de 0,1 point pour atteindre 100,5.