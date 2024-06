Photo : YONHAP News

Six nouvelles victimes de l’incendie de l’usine de batteries au lithium à Hwaseong ont été identifiées. L'Agence provinciale de la police de Gyeonggi Nambu a déclaré, hier après-midi, que le Service national de police scientifique (NFS) venait de notifier les résultats d’analyses ADN.Désormais, on connaît l’identité des 23 personnes qui ont perdu la vie dans ce tragique accident : cinq sud-Coréens, dix-sept Chinois et un Laotien. Les autorités policières ont indiqué avoir réussi à en informer leurs proches.Pour rappel, cette catastrophe, qui est survenue dans une usine d’Aricell le 24 juin, a fait 23 morts et huit blessés.