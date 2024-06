Yoon va recevoir la cheffe du renseignement américain

Photo : YONHAP News

Le président de la République va recevoir, cet après-midi, au Bureau présidentiel de Yongsan, la directrice du renseignement national (DNI) des Etats-Unis. Ce dernier supervise 16 agences de renseignement américaines, notamment la CIA et le FBI.Yoon Suk Yeol et Avril Haines vont alors échanger certaines informations liées à « l’accord de partenariat stratégique global », conclu le 19 juin entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine à Pyongyang. Le texte stipulant un soutien militaire mutuel en cas d'agression de l'autre partie. Dans la continuité de cette affaire, ils discuteront également des mesures de réponses conjointes.De plus, il est possible que les discussions portent sur la décision de Séoul de réexaminer son soutien militaire à Kyiv. Décision prise à la suite de l’annonce de coopération militaire Pyongyang-Moscou. A l’ordre du jour également : les alternatives possibles suite à la dissolution du panel d'experts du comité des sanctions contre le royaume ermite du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette dernière a eu lieu en avril dernier en raison de l'opposition de la Russie.