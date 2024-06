Nouveau président du Panama : une délégation spéciale va être envoyée à la cérémonie d'investiture

Photo : YONHAP News

Le président de la République va envoyer une délégation spéciale pour féliciter son nouvel homologue du Panama lors de sa cérémonie d'investiture prévue pour le 1er juillet. Cette dernière sera dirigée par le ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Park Sang-woo, et le président honoraire de la Commission de boxe de Corée, Hong Su-hwan. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le Bureau présidentiel de Yongsan.Yoon Suk Yeol prévoit de transmettre ses félicitations à José Raul Mulino par la voix de sa délégation spéciale et par la délivrance d’une lettre officielle. Celle-ci exprimera sa volonté de renforcer étroitement la coopération et les relations des deux pays.A l'occasion de la cérémonie d'investiture, la délégation envisage de tenir des réunions avec de hauts responsables panaméens, de rencontrer des expatriés et de visiter des entreprises sud-coréennes.Le Bureau présidentiel a expliqué que le Panama était un centre important pour le transport maritime et la logistique en Amérique centrale. Selon lui, il constitue ainsi une porte d'entrée essentielle pour le lancement des entreprises sud-coréennes dans cette région. Avant d’ajouter qu’il représente également le plus grand partenaire commercial du pays du Matin clair dans cette région.