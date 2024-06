Catastrophes naturelles : les zones d’envoi des SMS d’urgence vont être subdivisées

Le gouvernement va améliorer son système d’envoi de SMS d’urgence qui préviennent les habitants contre les catastrophes naturelles. Actuellement, leur diffusion se fait à l’échelle de la mégapole et de la province. Mais cela va changer, pour passer à l’échelle de la ville, du comté et de l’arrondissement. C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre, ce matin, lors d’une réunion du comité central de gestion de la sécurité. En cas de tremblement de terre, les textos reflèteront ainsi la magnitude réellement ressentie par les riverains.Han Duck-soo a expliqué que, jusqu’à présent, les messages d’avertissement étaient expédiés de façon excessive, ou au contraire de manière insuffisante, ce qui a suscité de nombreux désagréments pour les citoyens. En parallèle, Météo-Corée avait même annoncé son projet de transmettre ces textos à l’échelle des collectivités territoriales plus petites, à partir d’octobre prochain, afin de mieux prévenir les habitants lors de séismes.En ce qui concerne l’incendie survenu lundi dans une usine de batteries au lithium à Hwaseong, au sud de Séoul, le chef du gouvernement a affirmé que l’exécutif prendrait en charge toutes les mesures nécessaires, notamment le soutien aux familles pour les funérailles. Avant d’ajouter qu’il assistera également les proches des victimes étrangères en coopérant avec les établissements publics concernés. Enfin, il a annoncé que les autorités publiques feront la lumière sur la cause de ce tragique accident, tout en élaborant des dispositifs afin d’éviter que cela ne se reproduise. C’est dans ce contexte que des contrôles de sécurité seront menés dans les usines et les installations présentant des risques similaires.D’ailleurs, à l’approche de la « jangma » ou la saison des moussons, Han a exhorté les ministères et les administrations locales à surveiller les zones potentiellement exclues des mesures contre le glissement de terrain et les inondations.