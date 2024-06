Photo : YONHAP News

Les noms des lauréats du 66e prix de l’Académie nationale des arts de Corée (NAA) viennent d’être dévoilés. Il s’agit du réalisateur Lee Jang-ho, du poète Kim Myung-in et du peintre Suh Yong-sun. Cette récompense est décernée chaque année depuis 1955 à celles et ceux qui ont contribué de manière notable au développement artistique du pays grâce à leurs activités créatives.Le prix des Jeunes artistes, destinés aux individus âgés entre 40 et 45 ans, sera lui attribué à six artistes : le poète Lee Byung-il, le romancier Jung Yong-jun et le céramiste Bae Se-jin.La cérémonie de remise des distinctions est prévue pour le 5 septembre au siège de l’Académie, dans l’arrondissement de Seocho, à Séoul.