Symposium sur le futur de la péninsule : Yoon entend surmonter les défis mondiaux actuels grâce à la coopération Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va davantage renforcer sa coopération avec les Etats-Unis et le Japon, et va développer ses relations basées sur la solidarité avec les pays qui partagent les mêmes valeurs. C’est ce qu’a déclaré le président de la République dans un message de félicitations pour la 10e édition du Symposium sur le futur de la péninsule coréenne. L’événement s’est tenu, aujourd’hui, à Séoul. Yoon Suk Yeol a ajouté que le gouvernement allait ainsi surmonter de manière sage et raisonnée les provocations de Pyongyang et les crises mondiales actuelles.Le chef de l’Etat a réitéré le fait que, pour relever les défis actuels, l’exécutif avait fait de son mieux, notamment en restaurant entièrement sa coopération avec Washington. Avant d’ajouter qu’à présent, les deux nations sont liées par une alliance globale et stratégique encore plus solide. Il a ensuite affiché sa volonté de fonder une Corée du Sud libre et prospère, basée sur une solide sécurité.