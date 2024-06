Washington-Pékin : les vice-chefs de la diplomatie de s’entretiennent au téléphone

Photo : KBS News

Le secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis et le vice-ministre chinois des Affaires étrangères ont discuté, hier, au téléphone. Au menu de leurs discussions : les enjeux autour de la péninsule coréenne et de la mer de Chine méridionale.Selon le département d'Etat, Kurt Campbell a exprimé ses préoccupations concernant la démarche de Pékin dans cette mer où les tensions avec Manille s’envenime. Il a affirmé que Washington défendait la liberté de navigation et la résolution pacifique des conflits, avant de souligner l’engagement inébranlable de son pays pour protéger les Philippines en vertu du Traité de défense mutuelle.Le vice-chef de la diplomatie des USA a également parlé de l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan, manifestant ses inquiétudes sur le soutien de l’empire du Milieu à l’industrie militaire de la Russie.Les défis autour de la péninsule coréenne étaient également à l’ordre du jour, mais les autorités américaines n’ont pas précisé le détail de la discussion.