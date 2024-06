Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, cet après-midi à Yongsan, la directrice du renseignement national (DNI) des Etats-Unis.Le contenu des discussions entre Yoon Suk Yeol et Avril Haines, qui ont duré environ deux heures, n’a pas encore été dévoilé. Mais ils semblent avoir échangé sur « l’accord de partenariat stratégique global », conclu le 19 juin, entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine à Pyongyang. La guerre en Ukraine et le soutien de Séoul à Kyiv auraient aussi été à l’ordre du jour. Ainsi que les alternatives possibles suite à la dissolution du panel d'experts du comité des sanctions contre le royaume ermite du Conseil de sécurité des Nations unies.Le DNI supervise 16 agences de renseignement américaines, notamment la CIA et le FBI.