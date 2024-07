Météo : un 1er juillet au ciel mitigé

Photo : KBS News

En ce lundi 1er juillet, la « jangma », qui a débuté samedi dernier s’est un peu calmée, mais les nuages sont au rendez-vous sur tout le territoire à l’exception de Gangneung dans le nord-est qui est baignée de soleil. Des éclaircies sont envisagées dans la majorité du pays, malgré les deux provinces du Jeolla qui restent sous la grisaille. Dans l’après-midi, il faut même s’attendre à de la pluie dans la région, ainsi que sur toute la côte sud et sur l’île insulaire de Jeju.Sur le chemin du travail, l’amplitude des températures est assez faible puisqu’il fait entre 21 et 23°C quasiment partout. Il faut compter 22°C à Séoul, Daejeon, Jeonju ainsi qu’à Busan. La minimale est pour Chuncheon avec 20°C et la maximale pour Gangneung avec 24°C.Dans la deuxième partie de journée, il fera entre 31 et 32°C dans les trois quarts nord du pays et plus frais, entre 26 et 28°C, sur la côte sud. Le mercure de Jeju montera jusqu’à 26°C alors que celui de la capitale grimpera jusqu’à 31°C.