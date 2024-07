La Corée du Nord tire deux missiles balistiques en direction du nord-est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré, vers 5h05 ce matin, plusieurs missiles balistiques non identifiés. C'est ce qu'a annoncé l'état-major interarmées sud-coréen (JSC), qui a détecté un projectile tiré à partir de la province de Hwanghae du Sud en direction du nord-est. Dix minutes plus tard, un autre projectile de même type a été lancé. Une analyse est donc en cours.Les autorités militaires du pays du Matin clair ont fait savoir que la surveillance avait été renforcée afin de prévenir tout lancement supplémentaire, et qu’elles partageaient actuellement des informations avec les Etats-Unis et le Japon.Il s'agit de la première provocation du genre de la part de Pyongyang depuis le 26 juin. Ce jour-là, le pays communiste avait lancé un missile balistique et, affirmé, le lendemain, avoir réalisé avec succès un lancement test de missile à têtes multiples. Une déclaration qui avait été qualifiée de « tromperie et exagération » par Séoul, qui avait assuré de son côté que le projectile avait explosé en vol.