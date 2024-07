Des conseillers présidentiels entendus par la commission de gestion parlementaire

Photo : KBS News

Une assemblée générale de la commission de gestion du Parlement sud-coréen va se dérouler aujourd'hui, afin de poser des questions aux collaborateurs du bureau présidentiel de Yongsan.Il s'agit de la première réunion de cette commission pour la 22e législature à laquelle participent les principaux collaborateurs présidentiels. Seize personnes ont été convoquées, dont le secrétaire général, Chung Jin-suk, et le conseiller à la sécurité nationale, Chang Ho-jin.Le Minjoo, le premier parti de l'opposition, va se concentrer sur différents sujets polémiques. Il s’agit notamment du dossier sur le décès du caporal Chae dont les investigations auraient été influencées par le Bureau présidentiel de Yongsan. Sont aussi à l’ordre du jour l’affaire du « sac à main de luxe », reçu par l'épouse du chef de l'Etat et le projet d'exploration des possibles gisements de gaz dans la mer de l'est, qui sépare la péninsule et l'archipel japonais.Mais des bras de fer entre l'opposition et le pouvoir sont attendus. En effet, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, avait jusqu’à présent refusé de tenir ces discussions.