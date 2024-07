Séoul crée un ministère en charge des questions démographiques

Photo : YONHAP News

Un nouveau ministère va être mis en place afin de gérer et de coordonner les politiques démographiques du pays du Matin clair, relatives à la dénatalité, au vieillissement de la population et à l'immigration. Il sera ainsi nommé « ministère de la Stratégie et de la Coordination démographiques ».Selon le projet de réorganisation gouvernementale, rendu public aujourd'hui, son ministre va également prendre les fonctions du vice Premier-ministre aux affaires sociales. Ces fonctions faisaient jusqu’à présent partie des prérogatives du ministre de l’Education.Le nouveau ministère va établir et va évaluer des politiques démographiques ainsi que des plans budgétaires. Des missions plus concrètes seront ensuite affectées aux autres institutions concernées par des questions bien spécifiques. A titre d'exemple, le ministère de la Santé et des Affaires sociales sera chargé de la naissance, de l'enfance et du troisième âge, alors que celui de l'Emploi et du Travail, tout comme celui de l'Egalité des sexes et de la Famille, devra travailler sur les questions de l'équilibre famille-travail.La Commission pour la lutte contre la dénatalité et le vieillissement de la population sera, par conséquent, placée sous l'autorité du ministère nouvellement créé. A noter que, jusqu’à présent, elle était sous la tutelle du président de la République.Autre nouveauté notable : la création d’un ministère des Affaires politiques. L'exécutif a expliqué que celui-ci jouerait le rôle d’arbitre entre les différents groupes de la société - qui ont des intérêts contradictoires – et qu’il allait également faciliter la communication entre le gouvernement et l'Assemblée nationale.