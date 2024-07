FKI : prévisions d’une hausse des exportations sud-coréennes au deuxième semestre

Photo : YONHAP News

La Fédération des industries coréennes (FKI) a révélé les perspectives d'exportations sud-coréennes pour le second semestre 2024. Il s'agit des résultats d’un sondage, mené par Mono Research auprès des entreprises locales, venues de douze secteurs liés aux exportations.Selon le cabinet d'étude de marchés, 63,2 % des sociétés sondées ont répondu que leurs expéditions augmenteraient en glissement annuel. Pour la construction navale, une hausse de 100 % est prévue, alors que le secteur de la pétrochimie a dit s’attendre à un progrès de 75 %. La bio-santé (72,7 %), les pièces détachées pour automobile (70 %) et l'électronique (68,3 %) voient, elles aussi, leur avenir en rose.Cet optimisme général est dû à la hausse de la demande (35,4 %) et à la compétitivité des produits (15,6%).Quelques secteurs tels que l'acier et les produits pétroliers, ont pourtant annoncé qu'ils seraient confrontés à une baisse de leurs exportations, en raison de la baisse de la compétitivité de leurs produits, provoquée par la hausse des cours des matières premières et des énergies (33,9 %) et de l'économie en berne des principaux pays importateurs dont la Chine (25 %).Huit entreprises sondées sur dix ont d'ailleurs répondu que la rentabilité de leurs ventes à l'étranger serait du même niveau que l'an dernier (50 %), voire réduite (29 %). Les réponses négatives sont venues notamment des secteurs pétrochimiques et pétroliers, de la bio-santé et de l'acier. Ces derniers ont pointé du doigt la hausse des cours des premières matières et celle du taux de change.Les acteurs exportateurs sud-coréens ont compté comme risques la hausse des prix des matières premières (29 %), le ralentissement de la demande (27,6 %) et les conflits armés en Ukraine et à Gaza (15,1 %). Ils ont ainsi demandé au gouvernement de renforcer la stabilité du marché des devises étrangères, d'accorder des crédits d'impôt aux importations des matières premières et de baisser l'impôt sur les sociétés, entre autres.