Un ministère des Affaires politiques va être créé pour renforcer la communication avec le Parlement

Photo : YONHAP News

Le président de la République va créer un poste de ministre des Affaires politiques. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, son chef de cabinet lors d’une réunion du comité de pilotage de l’Assemblée nationale.Chung Jin-suk a déclaré que l’exécutif renforcerait la communication avec le Parlement à travers le nouveau ministre des Affaires politiques. Avant d’ajouter qu’il écouterait attentivement les députés à propos des questions politiques et gouvernementales et continuerait à délibérer avec eux.Un officiel du Bureau présidentiel de Yongsan a fait savoir que ce nouveau poste sera mis en place avec la création du ministère de la Stratégie et de la Coordination démographiques dans le cadre du projet de réorganisation gouvernementale.Le poste de ministre des Affaires politiques, qui avait existé durant la présidence de Kim Young-sam, avait été supprimé au cours du mandat de son successeur Kim Dae-jung. Cette fonction avait été restaurée par l’ex-président Lee Myung-bak sous le nom de « ministre des Affaires spéciales » avant d’être abolie une nouvelle fois suite à la prise de fonctions de Park Geun-hye.