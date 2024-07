Voyages en avion : Korean Air durcit ses mesures de sécurité à bord

Photo : YONHAP News

Korean Air modifie ses procédures de service en cabine pour mieux gérer l'augmentation des turbulences lors des voyages. Dès aujourd'hui, les services en cabine seront terminés 40 minutes avant l'atterrissage pour toutes les lignes moyen et long-courriers.Cette modification vise à améliorer la sécurité et à prévenir les blessures des passagers et de l'équipage dues à la hausse des turbulences, qui ont doublé en 2024 par rapport à 2019. Ces dernières sont particulièrement fréquentes lors de la descente des avions en raison des grandes différences de température entre les altitudes dans lesquelles doivent se déplacer les avions.Korean Air rappelle aux passagers de suivre les consignes de sécurité et de garder leur ceinture attachée en permanence, même en l'absence de signal lumineux, pour se protéger contre les turbulences imprévisibles. La compagnie continue d'explorer des améliorations pour assurer la sécurité et le confort des passagers.