Les produits maritimes peuvent désormais être vendus sur le marché de gros en ligne

C’est aujourd’hui que peuvent démarrer les transactions de produits de la mer sur le marché de gros en ligne. Et ce, après que le ministère des Océans et des Pêches a annoncé conjointement avec les ministères concernés le 1er mai le « Plan d'amélioration de la structure de distribution des produits agricoles et de la mer » permettant les transactions de produits de la mer sur le marché de gros en ligne.Le ministère des Océans et de la Pêche a décidé de sélectionner les articles de transaction en se concentrant sur les produits séchés et congelés, qui sont faciles à emballer et à stocker avant le début du processus de vente.Concrètement, des articles comme les « gim » séchés, mot coréen pour parler des algues, les ormeaux, le sel de mer et les produits stockés par le gouvernement tels que le colin, les calamars, le merlan, entre autres, ont été sélectionnés comme articles de transaction.Les produits difficiles à standardiser en termes d'emballage, et donc non adaptés aux transactions en ligne, seront ajoutés progressivement en tenant compte de la demande du marché et des avis des acteurs du terrain.Kang Doo-hyung, ministre des Océans et des Pêches, a déclaré qu’il espère que cette mesure diversifie les voies de commercialisation et réduit les étapes de distribution, ce qui conduit à la baisse des coûts.