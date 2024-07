Exportations : hausse de 5,1 % avec un nouveau record de ventes de semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Les exportations ont bondi de 5,1 % en juin sur un an, soit une hausse pour le neuvième mois consécutif. Selon les chiffres publiés aujourd’hui par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, le montant des ventes de produits « made in Korea » s’est élevé à 57,07 milliards de dollars.Notamment, les expéditions de semi-conducteurs sont montées en flèche de 50,9 % par rapport au même mois de l’an dernier. Elles ont atteint un niveau record de 13,42 milliards de dollars. D’après le ministère, l’accroissement de la demande dans les industries en amont, liées à l’intelligence artificielle (IA), a abouti à celui des ventes de mémoires. Les prix des mémoires ont aussi maintenu une hausse à deux chiffres par rapport à l’an précédent.Les exportations de produits pétroliers et pétrochimiques ont augmenté de 8,4 % et de 4,8 % en glissement annuel pour s’établir à 3,63 milliards et 3,72 milliards de dollars. Les ventes de véhicules ont reculé de 0,4 % à 6,2 milliards de dollars en raison de la baisse du nombre de jours ouvrés. L’acier et les accumulateurs électriques ont vu leurs exportations baisser de 24,3 % et de 20,5 % à cause de la diminution des prix à l’exportation.Par pays, les expéditions vers les Etats-Unis ont progressé de 14,7 % en rythme annuel. Leur montant a atteint 11,02 milliards de dollars, un nouveau record pour le mois de juin. Les exportations vers la Chine ont augmenté, elles aussi, pour le quatrième mois d’affilée. Elles ont augmenté de 1,8 % pour s’élever à 10,7 milliards de dollars.Pourtant, les importations se sont rétrécies de 7,5 % sur la même période. Elles ont été de 49,07 milliards de dollars. La Corée du Sud a ainsi observé un excédent commercial de 8 milliards de dollars pour le 13e mois consécutif.Au premier semestre, le pays du Matin clair a exporté pour 334,8 milliards de dollars de produits, soit une hausse de 9,1 % sur un an. Les ventes de semi-conducteurs ont bondi de 52,2 % pour atteindre 65,7 milliards de dollars. Les exportations vers les USA se sont élevées à 64,3 milliards de dollars, en hausse de 16,8 %. Celles vers la Chine ont enregistré une hausse de 5,4 % pour atteindre 63,4 milliards de dollars. C’est la première fois en 21 ans que les ventes aux USA dépassent celles en Chine.