« Zones d’innovation » : le ministère du Territoire annonce seize candidats

Photo : YONHAP News

Le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports a annoncé, aujourd’hui, seize candidats d’un projet des « zones d’innovation ». Celles-ci pourront bénéficier de l'adoucissement des règles de construction.D’abord, les stations de Yangjae, de l’aéroport de Gimpo, de Cheongnyangni à Séoul, celle de Deokjeong à Yangju, la station KTX de Gwangmyeong, ainsi qu’un parc près de la station de Uijeongbu ont été choisis comme candidats compte tenu du fait que ce sont des centres d’activités commerciales et économiques avec une haute densité démographique.Six autres candidats, dont le quartier de Cheonghak à Busan, la station d’Incheon et l’emplacement de la mairie de Sangju, ont été sélectionnés comme des endroits qui doivent refléter le changement de la structure industrielle et appliquer de nouvelles fonctions. Les autres ont mis leur nom sur la liste de candidats grâce à leur potentiel d’inciter le développement créatif du secteur privé.Les premières zones pour espaces d’innovation seront désignées au premier semestre de l’année prochaine.