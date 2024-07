Action collective des médecins : les professeurs de l’université de Corée suspendront les soins à partir du 12 juillet

Photo : YONHAP News

Les professeurs de la faculté de médecine de l’université de Corée vont suspendre de manière autonome les soins généraux à partir du 12 juillet pour une durée indéterminée. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, son comité d’urgence. Ils ne recevront donc que des patients urgents ou ceux dans un état grave.Le comité a expliqué avoir pris cette décision pour alléger le surmenage des professionnels médicaux et protéger les patients. Il a affirmé que le gouvernement faisait pression sur les élèves et les résidents en médecine sans essayer de lancer une discussion. Selon lui, l’exécutif a fait refuser aux directeurs d’université la demande de suspension de scolarité déposée par des élèves en février dernier. Il continue également à faire pression sur les hôpitaux pour que les lettres de démission de résidents soient traitées début juin et non en février.Les représentants des hôpitaux de l’université de Corée a souligné de nouveau que le gouvernement était responsable de la situation actuelle. Ils ont exhorté le gouvernement à arrêter d’exercer une pression sur les universités et les hôpitaux et à accepter les propositions des résidents, ainsi qu’à en discuter avec eux.