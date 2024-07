Photo : YONHAP News

Neuf morts et six blessés. C’est le bilan de l’accident de voiture qui s’est produit, hier soir, en plein cœur de Séoul. Ce dernier a eu lieu, vers 21h30, à une intersection près de l'Hôtel de ville. Une berline, conduite par un homme de 68 ans, a percuté des piétons qui attendaient le feu vert.Les victimes ont tout de suite été transportées à l’hôpital. Et la police a interpellé le conducteur. Selon le premier examen, le sexagénaire n'était pas sous l'influence d’alcool et il attribuerait l’accident à une accélération soudaine et involontaire.