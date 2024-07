Le prix des pastèques baisse, celui des choux augmente

Cet été, le prix des pastèques sera plus bas que les années précédentes, tandis que celui des choux sera plus élevé. Ce sont les prévisions de l’Institut coréen de l’économie rurale (Krei) publiées aujourd’hui.Du côté des fruits de saison, d’abord. Un kilo de pastèque coûte 1 900 wons, soit 1,30 euro. Il s’agit d’une baisse de 13,4 % en glissement annuel. Et c’est 10,6 % moins cher que la moyenne saisonnière. Le prix du melon jaune, lui, a dégringolé de 26,1 % comparé à l’année dernière.Quant au chou, l’ingrédient indispensable à la préparation du kimchi, il faut payer 9 000 wons, une somme équivalente à 6 euros, pour en acheter 10 kg. Il s’agit d’une hausse de 11,1 % en un an. Et c’est 11,6 % plus cher que la moyenne saisonnière.