Météo : un mardi sous la pluie

Photo : YONHAP News

En ce deuxième mardi du mois de juillet, la mousson est belle et bien arrivée et de la grisaille ainsi que des précipitations sont à prévoir dans tout le pays ce matin. Cet après-midi, dans la moitié sud, il pleuvra toujours mais des rayons de soleil réussiront à passer à travers les nuages. En coréen, on parle de « dokebi jangma », ou saison des pluies changeante : il pleut puis, l'heure suivante, il fait beau.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 24°C à Séoul. La maximale est pour Gwangju avec 26°C. Il fait 25°C à Mokpo et Jeonju et la minimale est pour Ulsan et Andong avec presque 22°C. Il fait aussi 24°C sur l’île insulaire de Jeju.Dans la seconde partie de journée, les températures maximales seront encore pour le Jeolla où il fera 30°C à Jeonju, 31°C à Gwangju et 29°C à Mokpo. Sur le reste de la côte sud, les prévisions indiquent 26°C, tout comme dans la capitale et à Andong. Il fera 24°C à Gangneung et 29°C à Daejeon.