KCNA : Pyongyang teste un nouveau missile balistique tactique à ogive géante

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a confirmé avoir procédé, hier, au tir d’essai d’un nouveau missile balistique tactique capable d’emporter avec lui une ogive géante de 4,5 tonnes. C’est la première fois qu’elle annonce le test d’un tel engin.La KCNA a rapporté aujourd’hui que le Bureau général des missiles avait mené, hier, avec succès le lancement du « Hwasong-11Da-4,5 ».Selon le média d’Etat, il s’agit d’un nouveau missile tactique capable de transporter une tête de très grande taille de 4,5 tonnes. Le test a été réalisé en utilisant une ogive factice ayant une portée de 90 à 500 km. Et son objectif est de vérifier la stabilité du vol et la précision de la frappe.La KCNA a également prévenu qu’un nouveau tir d’essai de cette arme allait être effectué dans le courant du mois, cette fois-ci à une portée intermédiaire de 250 km.Hier, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que le Nord avait tiré deux nouveaux missiles balistiques depuis la région de Jangyon, située dans le sud-ouest de son territoire, en direction du nord-est. Le premier a parcouru environ 600 km, le second seulement 120 km.Les autorités militaires de Séoul estiment que ces projectiles sont, tous deux, de courte portée et de type « Hwasong-11 ».Et aujourd’hui, après l’annonce du Nord, le JCS a privilégié, cette fois encore, la piste de la supercherie. Selon lui, le second missile est retombé dans un champ proche de Pyongyang après avoir volé de façon anormale. Or, il est rarissime que le tir d’essai d’un projectile soit effectué en direction de la région intérieure. On ne peut donc pas parler d’un succès.