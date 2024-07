Les Etats-Unis fustigent le tir de nouveaux missiles balistiques nord-coréens

Photo : KBS News

Washington a condamné, hier, le lancement par Pyongyang de deux nouveaux missiles balistiques et reconfirmé son engagement pour la défense de ses alliés, dont la Corée du Sud.Le Bureau des porte-paroles du département d’Etat a également tenu à rappeler que les tirs de lundi enfreignent plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Avant d’ajouter qu’ils représentent une menace pour la paix et la sécurité dans la région comme dans le monde et affaiblissent le régime international de non-prolifération.La voix officielle de la diplomatie américaine a également assuré que les Etats-Unis continueraient de travailler en étroite concertation avec leurs alliés et partenaires afin de coordonner les meilleurs moyens de faire face à ces violations.