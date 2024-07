L’armée sud-coréenne prête à reprendre des exercices de tir réel près de la MDL

Photo : KBS News

La Corée du Sud a décidé de reprendre, cette semaine, des exercices d’artillerie à tir réel, également du côté sud de la ligne de démarcation militaire (MDL), la séparant de sa voisine du Nord. Des entraînements qui avaient pourtant été interdits par leur accord militaire bilatéral, signé en 2018.La nouvelle mesure fait suite à la décision du gouvernement, qui a suspendu le 4 juin l’intégralité des dispositions du traité en réponse à de multiples provocations de Pyongyang. Il s’agit entre autres d’envoyer vers le sud de la frontière des ballons poubelles, de perturber les signaux GPS, ou encore de continuer les tirs de missiles balistiques.Ce même jour, les autorités militaires de Séoul ont décidé de relancer les exercices de tir réel dans les zones tampons terrestres et maritimes, établies en vertu du pacte de 2018. Conformément à cela, le Corps des marines a mené ces manœuvres le 26 juin sur deux des îles sud-coréennes, situées près de la frontière maritime en mer Jaune, celles de Yeonpyeong et Baengnyeong.Les prochains exercices au sud de la MDL vont avoir lieu aux environs des champs de tirs, situés à moins de 5 km de la ligne. A savoir, ceux localisés à Yeoncheon et à Paju, tous deux dans le Gyeonggi, et à Hwacheon dans le Gangwon.Pour mémoire, le régime de Kim Jong-un avait abandonné l’accord en question en novembre 2023.