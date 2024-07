Kim Jong-un se dit satisfait de la meilleure santé économique du Nord

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le Parti des travailleurs semble avoir conclu, hier, la nouvelle réunion plénière de son comité central, après quatre jours de discussions.A cette occasion, Kim Jong-un, qui présidait l’assemblée, a manifesté sa satisfaction à l’égard du bilan économique du premier semestre de l’année.Le dirigeant suprême a précisé qu’à la différence de l’an dernier, les projets avaient été menés à bien dans les principales filières industrielles. Il s’est aussi réjoui de la meilleure situation de l’agriculture et du progrès de la politique de développement régional « 20×10 ».Lors de cette assise, le régime communiste a d’ailleurs fixé son objectif à atteindre dans l’industrie électrique avant la fin de l’année. Il s’agit notamment d’achever la première étape des travaux de construction de la centrale de Danchon et d’augmenter l’efficacité de celles existantes.Selon l’information relayée, aujourd’hui, par l’agence officielle du Nord, la KCNA, cinq dossiers avaient été inscrits à l’ordre du jour de la réunion. Parmi eux, les politiques prioritaires du parti et de l’Etat, ainsi que le développement du système judiciaire.Après le début du rassemblement, l’attention se portait sur la possibilité que Pyongyang publie un quelconque message en direction de Séoul. Car il avait eu lieu peu après la conclusion de son accord de partenariat stratégique global avec Moscou. Mais le média d’Etat n’en a pas fait état. Idem pour les nouvelles orientations des activités politiques et militaires du pays.A ce propos, un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification a indiqué que dans le passé aussi, le Nord n’avait pas adressé un tel message, à l’issue de la réunion de juin du parti. Il a toutefois assuré que Séoul continuerait de scruter de près l’évolution de la situation pour en savoir plus sur l’intention de Pyongyang de ne pas le publier.