L’inflation tombe à 2,4 % en juin

Photo : YONHAP News

C'est une bonne nouvelle pour le portefeuille des sud-Coréens. Au mois de juin encore, l’inflation a continué de ralentir.Selon les résultats publiés, aujourd’hui, par l’Institut national des statistiques (Kostat), son indice a atteint 113,84 points. Soit un bond de 2,4 % sur un an.La hausse des prix à la consommation est ainsi en recul pour le troisième mois consécutif : 2,9 % en avril et 2,7 en mai. Les chiffres avaient été supérieurs à 3 % pendant les deux mois précédents.Dans le détail, le mois dernier, les cours des biens ont affiché une progression de 2,7 % par rapport à il y a un an, et les services de 2,2 %.Les pommes et les poires coûtaient toujours très cher. Leurs prix ont flambé de 63 et de 140 % respectivement.De son côté, l'inflation sous-jacente, c’est-à-dire hors énergie et alimentation, a grimpé de 2,2 %.Selon le Kostat, la légère décélération devrait se poursuivre encore au second semestre, s’il n’y a pas de choc supplémentaire.La Banque de Corée (BOK) a elle aussi estimé que l’inflation devrait continuer de refluer. Selon l’institution, la décrue du mois dernier s’expliquerait notamment par le ralentissement des cours des produits agricoles, halieutiques et d’élevage. Sans oublier la baisse de la facture de l’électricité et du gaz, liée aux effets de base.