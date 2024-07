Séoul reprend des exercices de tir réel près de la frontière avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

C’est une première depuis six ans. L’armée sud-coréenne a effectué, aujourd’hui, des exercices d’artillerie à tir réel près de la frontière terrestre intercoréenne. Elle les a menés sur deux champs de tirs, l’un situé dans le Gyeonggi, l’autre dans le Gangwon. Des obusiers comme l’automoteur K9 y ont été mobilisés et quelque 140 projectiles ont été utilisés.Sachez que les deux champs se trouvent à moins de 5 km de la ligne de démarcation militaire (MDL) séparant les deux Corées. Le Sud n’a jamais organisé une telle manœuvre depuis la signature de son accord militaire avec le Nord, le 19 septembre 2018.En vertu de ce traité, les deux parties s’étaient engagées à y arrêter ces exercices et ceux sur le terrain des unités militaires plus importantes que le régiment.Cela dit, le pacte étant dorénavant caduc, Séoul les a repris. Les premiers du genre ont eu lieu le 26 juin en mer, sur les îles de Yeonpyeong et Baengnyeong, près de la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune.