Yoon veut que le Parlement devienne une arène capable de rendre meilleur le quotidien du peuple

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a présidé, aujourd’hui, le conseil hebdomadaire des ministres. L’occasion pour le chef de l’Etat de revenir sur la composition de la nouvelle Assemblée nationale, qui ne s’est achevée que la semaine dernière, un mois après son coup d’envoi.Le président de la République a alors souhaité que « le Parlement devienne une arène politique saine, où ses acteurs règlent avec sagesse les préoccupations liées à la vie quotidienne de leurs concitoyens ».Le dirigeant a plus particulièrement souligné l’importance de surmonter les défis auxquels est confrontée la nation. Il a fait état notamment de la baisse alarmante des naissances, du vieillissement de la population, de la polarisation sociale ainsi que des conflits entre les générations.Selon lui, l’objectif des actions de l’Etat et de la politique est de trouver des solutions aux difficultés liées à la vie du peuple et de rendre plus heureux celui-ci. Un dialogue et un compromis raisonnables sont nécessaires pour l’atteindre.Le locataire du Bureau de Yongsan en a profité pour évoquer le fait que son administration avait annoncé, hier, les amendements visant à créer notamment un ministère chargé des politiques démographiques. Avant d’appeler les députés à les voter au plus vite.