Le gouvernement se prépare à de nouvelles pluies torrentielles

Photo : KBS News

Des nouvelles pluies diluviennes sont attendues dans tout le pays. Les dégâts matériels et humains sont redoutés. Afin de les prévenir, le gouvernement se démène.Le Premier ministre a donné aujourd'hui des instructions d’urgence aux ministères concernés comme aux collectivités locales pour qu’ils passent au crible les mesures de sécurité et d’évacuation des habitants exposés à un risque d’inondation.Han Duck-soo a détaillé ces mesures. Il s’agit de redoubler de vigilance, de multiplier les inspections des zones où des pertes humaines peuvent être provoquées, voire d’y contrôler l’accès, entre autres.Le chef du gouvernement a plus particulièrement souligné la nécessité pour les collectivités locales d’apporter des secours suffisants aux seniors, aux personnes fragiles et aux handicapés.Han a en même temps demandé d’informer le peuple de façon répétée des conditions météo ou des consignes à respecter, et ce par SMS ou encore par la diffusion des émissions concernées.Enfin, il a ordonné aux fonctionnaires, aux policiers et aux pompiers des zones où sont annoncées des pluies torrentielles de rester sur le qui-vive 24 heures sur 24, et de travailler en étroite collaboration entre eux.