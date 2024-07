Photo : KBS News

Le Daegu Chimac Festival 2024 s’ouvre aujourd’hui dans la grande ville du même nom située dans le sud-est de la Corée du Sud. Cet événement annuel autour du « chi », poulet frit, et de la « mac », bière, est l’un des festivals d’été les plus représentatifs du pays du Matin clair.Au programme : des concerts de k-pop, des soirées EDM, ou encore du busking et tout cela en dégustant du poulet frit et de la bière. La grande particularité de l’édition de cette année est la protection de l’environnement. 75 000 gobelets à usages multiples vont y être distribués.