Pentagone : les tirs de missiles par Pyongyang sont irresponsables

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département de la Défense a critiqué la Corée du Nord pour ses nouveaux tirs de missiles balistiques. Lors d’un point presse tenu hier, son porte-parole a déclaré que ce type de comportement déstabilisateur et perturbateur était irresponsable, avant d'appeler le régime de Kim Jong-un à reprendre le chemin des discussions diplomatiques.Patrick Ryder a ajouté que son pays prenait au sérieux ces derniers tirs, même s’ils n’ont pas été définis comme une menace pour lui, ses alliés ou ses partenaires dans la région.Pour rappel, le Nord a procédé, lundi, au lancement de deux projectiles, avant d'annoncer le lendemain avoir réussi son tir d'essai d'un nouveau missile balistique tactique capable de transporter une ogive géante.Par ailleurs, Ryder a fait savoir que lors du sommet de l'OTAN qui se tient du 9 au 11 juillet à Washington, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, participera à des discussions visant à approfondir la coopération pratique entre cette organisation et ses partenaires indo-pacifiques, notamment l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud.