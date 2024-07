Photo : YONHAP News

Ce mercredi, une alternance de pluie et de soleil est prévue sur tout le territoire.Concernant les températures, ce matin, il fait 25°C à Séoul et jusq’uà 29°C à Daegu. 28°C sont enregistrés à Gangneung, et 24°C sur la côte sud. Il fait entre 26 et 28°C dans le Jeolla, ainsi que 26°C à Daejeon et 25°C sur l’île méridionale de JejuDans l’après-midi, il fera 27°C dans la capitale et la maximale sera pour Daegu avec 33°C. Il fera 27°C sur la côte sud et 30°C à Gangneung, Cheongju et dans le Jeolla.