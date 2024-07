Séoul et Hanoï discutent du renforcement de la coopération bilatérale

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, hier, le Premier ministre vietnamien dans son bureau, à Yongsan.Yoon Suk Yeol a exprimé son souhait que Séoul et Hanoï continuent à renforcer leur coopération institutionnelle, y compris la simplification des procédures douanières afin de stimuler les échanges commerciaux et les investissements. Il a aussi déclaré espérer que les deux nations consolideront la coopération stratégique en matière de défense et de sécurité. Et, ce, en transférant des navires de guerre déclassés sud-coréens au Vietnam comme prévu.Par ailleurs, le chef de l’Etat a demandé à Pham Minh Chinh, ainsi qu’à la direction vietnamienne, de soutenir activement les activités des entreprises sud-coréennes dans leur pays. Avant d’ajouter s’attendre à ce que celles-ci participent aux projets locaux pour développer les ressources minérales clés et contribuer à la transition énergétique du pays d’Asie du Sud-Est.Le chef du gouvernement vietnamien a estimé, de son côté, que les deux côtés avaient eu un progrès important dans divers domaines après la visite de son homologue sud-coréen au Vietnam, en juin 2023. Il a fait savoir qu’il ferait en sorte d’améliorer les réglementations pour faciliter les investissements des sociétés sud-coréennes dans son pays.